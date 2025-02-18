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51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK'ya karşı "Gürz-46" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,PKK/KCK'ya karşı 51 ilde "Gürz-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Paylaşımında operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" mesajını verdi.

282 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

Operasyonlarda 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

galiba erken seçim yaklaşıyor... erken seçimin ayak sesleri bunlar..

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