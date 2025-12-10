Adana'da terör örgütü PKK'nın korsan gösterisine katıldığı iddia edilen 2 sanığa hapis

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen 2 sanıktan birisi 2 yıl 11 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.Z. ve R.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Mart 2021 tarihinde, sanıkların Ceyhan'da örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığını, güvenlik güçlerine taş, sopa, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırıda bulunduğunu, kimliklerini gizlemek için yüzlerini bez parçasıyla örttüğünü, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığını belirterek, Y.Z. ve R.Y'nin, "toplantı gösteri yürüyüşlerine silahtan sayılan alet ile katılmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterilerine katılmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "toplantı gösteri yürüyüşlerine silahtan sayılan alet ile katılmak" suçundan sanık Y.Z'yi 2 yıl 11 ay, diğer sanık R.Y'yi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.