Haberler

Adana'da terör örgütü PKK'nın korsan gösterisine katıldığı iddia edilen 2 sanığa hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, PKK/KCK adına korsan gösterilere katıldıkları iddia edilen iki sanık, 2 yıl 11 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, sanıkların güvenlik güçlerine taş, sopa ve molotofkokteyli ile saldırdığı belirtildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen 2 sanıktan birisi 2 yıl 11 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.Z. ve R.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Mart 2021 tarihinde, sanıkların Ceyhan'da örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığını, güvenlik güçlerine taş, sopa, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırıda bulunduğunu, kimliklerini gizlemek için yüzlerini bez parçasıyla örttüğünü, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığını belirterek, Y.Z. ve R.Y'nin, "toplantı gösteri yürüyüşlerine silahtan sayılan alet ile katılmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterilerine katılmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "toplantı gösteri yürüyüşlerine silahtan sayılan alet ile katılmak" suçundan sanık Y.Z'yi 2 yıl 11 ay, diğer sanık R.Y'yi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title