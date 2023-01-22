PİZZA ALMAYA GİDERKEN KAYBOLDU Güncel Haberler İZMİT'te telefonundaki haritaya bakarak pizzacıya giden İ.A., ormanlık alanda kayboldu. İZMİT'te telefonundaki haritaya bakarak pizzacıya giden İ.A., ormanlık alanda kayboldu. 112'den yardım isteyen İ.A.'ya 2 saat süren çalışma ile ulaşıldı. Olay akşam saatlerinde İzmit Bağçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Pizzacıya gitmek isteyen İ.A., dükkanı arayarak adres sordu. Daha sonra pizzacının telefonuna gönderdiği konuma tıklayan İ.A., ormanlık alana girerek kayboldu. Yolunu bulamayan İ.A.'nın 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine ADAD ve polis ekipleri harekete geçti. Telefonla İ.A. ile görüşen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ulaştı. İ.A. ifadesinin alınmasının ardından evine gitti. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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