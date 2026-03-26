Pitbull saldırısında yaralanan kardeşlerin babası: Oğlumun yüzündeki yara kalıcı olacak gibi

ANKARA'da Efe (1,5) ile Doğa Öztürk (5) kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba Adem Öztürk, çocuklarının yaşadığı travmanın devam ettiğini belirterek, "Oğlumun yüzündeki yara kalıcı olacak gibi duruyor. İleride polis olmak isterse olamayacak yani" dedi.

Etimesgut ilçesinde 4 ay önce, pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkız Öztürk ve çocuklarına, karşı komşu Tuğçe Ö.E.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek dışarı çıkarak saldırdı. Köpek, önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklanırken, köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

3 YIL HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, pitbull cinsi köpeğin daha önce site sakinleri tarafından şikayet edildiği ve yönetim tarafından yasaklı ırklar kapsamında site içinde beslenmesinin yasaklandığı belirtildi. Olay günü köpeğin ağızlıksız şekilde saldırarak iki çocuğun da hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Ayrıca şüpheli hakkında olaydan kısa süre önce de benzer bir ihbar bulunulduğu, tüm deliller kapsamında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

'UZAKLAŞMALARI İÇİN MEMLEKETE GÖNDERDİM'

Adem Öztürk, eşi ve çocuklarını tedavileri tamamlandıktan sonra memleketleri Iğdır'a gönderdiğini söyledi. Adem Öztürk, yaşadıkları olaydan hem kendilerinin hem de çocuklarının derinden etkilendiğini belirterek, "Onları şu an memlekete gönderdim mecburen. Çünkü burada her kapıdan çıktıklarında, her aşağı indiklerinde, her o kapıya baktıklarında köpek akıllarına geliyor. Bu da onların tabii psikolojilerinin düzelmesini çok geciktiriyor. Efe çok farkında olmasa da kızım büyük, o farkında. O küçük olduğu için daha köpeğin çok farkında olmamıştı; ama o anki bağırışımalar, oradaki gürültülerden çok korkmuştu. Hanım da o şekildeydi; her gün suratına baktıkça, o yarayı gördükçe o aklına geliyordu, o an o alayı yaşıyordu. O yüzden buradan uzaklaşmaları için memlekete gönderdim" dedi.

'ESTETİK İÇİN 1-2 SENE BEKLEYECEĞİZ'

Adem Öztürk, Efe'nin yüzünde derin ısırıklar oluştuğunu ifade ederek, "15 gün hastanede tedavi gördü. Çok şükür enfeksiyon oluşmadı. Ama yüzünde bir iz oluştu. En son kontrole gittiğimizde bunun için de 1-2 sene beklememiz gerektiği, en azından ondan sonra belki estetikle falan düzeltilebileceğini söylediler. Teknoloji ilerledi. Oğlumun yüzündeki izin azalması içim tüm imkanları kullanacağım. Oğlumun yüzündeki bu yara kalıcı olacak gibi duruyor. İleride polis olmak isterse olamayacak yani. Bu çok büyük bir engel olarak çıkacak önüne. Belki normal hayatında sakalıyla falan gizlemeye çalışır; ama tabii yüzündeki bu yara her yerde karşısına çıkacaktır. Duruşma nisan ayında. Yargı sürecini takip edeceğiz. Çocuklar burada olmayacak. Doğa'yı da Iğdır'da okula yazdırdım 2'nci dönem için. Şu an çocuk çamaşır makinesinin sesiyle, süpürgenin sesiyle korkuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı