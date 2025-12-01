Haberler

Pitbull Köpek Kardeşlere Saldırdı: Sahibi Yakalandı

Pitbull Köpek Kardeşlere Saldırdı: Sahibi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk kardeşlere saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. yakalandı. Efe ve Doğa Öztürk kardeşlerin yaralandığı olay sonrası, babaları Adem Öztürk en ağır cezanın verilmesini istedi.

ANKARA'da Efe (1,5) ve Doğa Öztürk (5) kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. yakalandı. Köpek ise belediye ekiplerince kontrol altına alınarak barınağa götürüldü. Doğa taburcu edilirken, Efe'nin tedavisi ise sürüyor. Kardeşlerin babası Adem Öztürk, "Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yansın istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum" dedi.

Öztürk ailesi, dün pazar alışverişi yaptıktan sonra Etimesgut ilçesinde oturdukları apartmana döndü. Adem Öztürk, eşi Belkız Öztürk ve çocuklarını binanın önünde bıraktıktan sonra aracını otoparka götürdü. Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, Efe ve Doğa Öztürk kardeşlere saldırdı. Belkız Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa, dün akşam taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekipleri tarafından el konuldu ve hayvan barınağa götürüldü. Tuğçe Ö.E'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

'HAKKINDA 12 ŞİKAYET VAR'

Öztürk kardeşlerin babası Adem Öztürk, köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 şikayet olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "En ağır cezayı alsın istiyorum. Olaydan sonra bizim canımız yandı. Başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Köpekle daha önce de karşılaşıyorduk. Çok büyük. Sürekli üstümüze zıplıyordu. Pençelerini üstümüze atıyordu. 1-2 kere Efe'nin üstüne atladı. Allah'tan değdiremedi pençelerini ve kaçırdık. Kız tutamıyor çünkü köpek sürüklüyor kızı. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Onların da şikayetleri var. Kız onlara küfretmiş. Tasmasını açıp, salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş" dedi.

'KIZIM GECE BOYU SAYIKLADI'

Adem Öztürk, kızının dün akşam taburcu olduğunu, oğlunun ise 3-4 gün tedavisinin süreceğini belirtti. Öztürk, "Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. 'Bir daha köpek çıkar mı karşımıza?', 'Onlar bir daha gelecekler mi?' diye sorular soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum, oğlumun yüzü parçalanmış. Ben onun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben onun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum; çünkü kızımın yanında durmam lazım. O da burada çok etkileniyor. Burada onun yanında duruyorum, onunla zaman geçiriyorum. Eşim perişan halde o da hastanede, çocuğumun yanında, Efe'nin yanında. Kızım gece boyunca sayıkladı. Sabah kalktı, ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak" diye konuştu.

'KAPIYI AÇTIM SALDIRDI'

Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikayetçi oldum, o da benden şikayetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.