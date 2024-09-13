Pitbull Köpek Atı Yaraladı, Belediye Tarafından Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir atı yaralaya pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince yakalanarak barınakta kontrol altına alındı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül'de Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde başıboş dolaşan ve boynunda ip bağlı olan pitbull cinsi köpeğin, kovaladığı atı yaralamasının ardından çalışma başlattı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda atı bacağından ısıran köpeği bulmak için aynı gün çalışma başlatan ekipler, hayvanı bulamadı.

Ekipler, saldırının gerçekleştiği bölge ve çevresinde iki gün süren aramalar sonucu köpeği yakalayarak, kontrol altına aldı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gözetim altına alınan köpeğin kime ait olduğu araştırılıyor.