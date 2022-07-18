Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Yurtdışında kaydedilen ancak henüz hangi ülkede kaydedildiği belli olmayan görüntülerdeki 5 kişi, kadın polisi taciz ediyor. Polise, "Senin yerin mankenlik olmalı" gibi ifadeler kullanan şahıslar daha sonra ise bu anları sosyal medyada yayınladı. Polise yönelik taciz büyük tepki çekti.
Polislerle yaşanan karşılaşmalarla ilgili görüntüleri düzenli olarak paylaşan TikTok kullanıcısı blackmagictvv tarafından bir kadın polis memurunun taciz edildiği anların görüntüsü paylaşıldı. Görüntüler, polis memurunu taciz eden ve bağırarak uygunsuz yorumlarda bulunan beş adamı gösteriyor. Video, kısa sürede 2.8 milyondan fazla izlendi.
"SENİN ALANIN MANKENLİK OLMALI"
Görüntülerde, adamlardan birinin "Lanet olsun, bu kadın epey güzel" ve "Bu kadın güzel, polis değil manken olmalı" dediği duyuluyor.
KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntüleri izleyenler tarafından tepki gösterilen olayın görüntüleri, 3 binden fazla yorum aldı. Bunların büyük çoğunluğu, görevdeki bir polis memurunu taciz eden adamlara ateş püskürdü. Bir kullanıcı, "Dış görünüşünden ötürü işini yapan birini taciz ediyorlar" diye yazdı.