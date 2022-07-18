Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar

Polislerle yaşanan karşılaşmalarla ilgili görüntüleri düzenli olarak paylaşan TikTok kullanıcısı blackmagictvv tarafından bir kadın polis memurunun taciz edildiği anların görüntüsü paylaşıldı. Görüntüler, polis memurunu taciz eden ve bağırarak uygunsuz yorumlarda bulunan beş adamı gösteriyor. Video, kısa sürede 2.8 milyondan fazla izlendi.

"SENİN ALANIN MANKENLİK OLMALI"

Görüntülerde, adamlardan birinin "Lanet olsun, bu kadın epey güzel" ve "Bu kadın güzel, polis değil manken olmalı" dediği duyuluyor.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüleri izleyenler tarafından tepki gösterilen olayın görüntüleri, 3 binden fazla yorum aldı. Bunların büyük çoğunluğu, görevdeki bir polis memurunu taciz eden adamlara ateş püskürdü. Bir kullanıcı, "Dış görünüşünden ötürü işini yapan birini taciz ediyorlar" diye yazdı.