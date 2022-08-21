Pirlo'ya değişiklik yetmedi! Güncel Haberler Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında 14. dakikada Salih Dursun'u oyuna almasına karşın, rakibinin golüne engel olamadı! Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında 14. dakikada Salih Dursun'u oyuna almasına karşın, rakibinin golüne engel olamadı! Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Karagümrük'te, Teknik Direktör Pirlo'nun hamlesi, kırmızı-siyahlılara ilaç olmadı. Beşiktaş'ın üst üste atakları karşısında maçın hemen başında savunmada değişikliğe giden İtalyan teknik adam, 14. dakikada Biraschi'nin yerine Salih Dursun'u oyuna dahil etti ve savunma kurgusunu güçlendirmek istedi. Ancak Beşiktaş, aradığı golü 17. dakikada Weghorst'un kafa vuruşunda bulurken, Pirlo'nun hamlesi de yetersiz kaldı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Andrea Pirlo Salih Dursun Beşiktaş Güncel Haberler

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