Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Piraziz ilçesinde Maden Mahallesi'nde renkli parke ve aydınlatma çalışmaları sürerken, Güce Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi Dr. Muhammet Nayir Yılmaz göreve başladı ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma vurgusu yaptı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde üstyapı çalışmalarına devam edildi.

Piraziz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maden Mahallesi'nde başlatılan renkli parke ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.

Mahallenin hem estetik görünümünü güçlendiren hem de gece ulaşımını daha güvenli hale getiren çalışmayla, sokaklar daha modern ve aydınlık bir görünüme kavuşacak.

Güce

Güce Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi göreve başladı.

Başhekimliğe atanan Dr. Muhammet Nayir Yılmaz, makamında gazetecilerle bir araya geldi.

Yılmaz, sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var