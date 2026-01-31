Giresun'dan kısa kısa
Giresun'un Piraziz ilçesinde Maden Mahallesi'nde renkli parke ve aydınlatma çalışmaları sürerken, Güce Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi Dr. Muhammet Nayir Yılmaz göreve başladı ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma vurgusu yaptı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde üstyapı çalışmalarına devam edildi.
Piraziz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maden Mahallesi'nde başlatılan renkli parke ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.
Mahallenin hem estetik görünümünü güçlendiren hem de gece ulaşımını daha güvenli hale getiren çalışmayla, sokaklar daha modern ve aydınlık bir görünüme kavuşacak.
Güce
Güce Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi göreve başladı.
Başhekimliğe atanan Dr. Muhammet Nayir Yılmaz, makamında gazetecilerle bir araya geldi.
Yılmaz, sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.