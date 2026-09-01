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Piraziz'de Sağanak Yolları Vurdu

Piraziz'de Sağanak Yolları Vurdu
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Giresun Piraziz'de sağanak sonucu yollar ve istinat duvarları hasar gördü, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri ve devlet kurumları hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde sağanak mahalle yollarında hasara neden oldu.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, dün etkili olan yağış dolayısıyla, yollar ve istinat duvarlarındaki hasarın yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını belirtti.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Ayyıldız, devletin tüm kurumlarının da yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı ilçede çalışma yaptığını kaydetti.

Ayyıldız, dayanışma ruhuyla olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA
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