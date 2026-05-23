"Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla", İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi

Modern dans eseri 'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla', 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Carlo Collodi'nin klasik hikayesinin teknolojik ve çağdaş bir uyarlaması olan eser, İDOB Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelendi ve büyük beğeni topladı.

Modern dans eseri "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla", 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki gösterimde Pinokyo rolünü yorumlayan Demet Aksular, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Carlo Collodi'nin ünlü klasik hikayesinin teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurgulandığı eser, İDOB Modern Dans Topluluğu (MDTİst) tarafından sahnelendi.

Koreograf Erica Silgoner'in sahneye koyduğu eserde Geppetto rolünde Canberk Yıldız, Mangiafuoco rolünde Erencan Karadi, Cricket (Cırcır Böceği) rolünde Tuğçe Göncü Ceylan, Cat (Kedi) rolünde Ekin Ançel, Fox (Tilki) rolünde Ferhat Güneş, Lucignolo rolünde Anna Viktoria Zesakes, Blue Fairy (Mavi Peri) rolünde Chiara Giorda sahnedeydi.

Eserin müzik tasarımını Murat Gökçe Özücoşkun üstlendi.

Yalnız günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı adam ile ona getirilen gizemli "sentetik çocuk" arasında doğan beklenmedik bağ, bambaşka bir evrenin kapılarını aralıyor. Devreler ve kodlanmış anılarla yaratılan bu yeni Pinokyo, durağan yaşam ritmini bozarak hem şiirsel hem de tedirginlik uyandıran bir dönüşüm yaratıyor.

Festivalde bugün ve 30 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde "Lucia di Lammermoor", yarın Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" eserleri yeniden izlenebilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
