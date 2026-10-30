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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Koloğlu İlkokulunda öğrencilerle 40 dakika kitap okudu

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Bir Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında Koloğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu. Ziyarette okulda inceleme yapan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin'den bilgi aldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, Pınarhisar Kaymakamlığınca yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Koloğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin'den bilgi aldı.

Kaymakam Özderin'den muhtar Debre'ye ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Dere Mahallesi Muhtarı Ernur Debre'yi ziyaret etti.

Kaymakam Özderin, Muhtar Debre'den mahallenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı.

Muhtarlıkların yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu belirten Özderin, Muhtar Debre'ye çalışmalarında kolaylık diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Akpınar ve Okçular köyleri ile Pınarhisar ilçesinin Orta ve Dere mahallelerine 31 Ekim Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Akpınar ve Okçular köylerinde 09.00-17.00, Dere Mahallesi'nde 09.00-12.00, Orta Mahallesi'nde ise 12.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA
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