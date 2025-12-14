Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, Kaynarca beldesinde Hayriye Bilge ve Fahriye Karataş'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini dinledi.

Her fırsatta yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye gayret gösterdiğini ifade eden Özderin, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

Yol bakım ve onarım çalışmaları

Vize ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gazi Mahallesi Develi Caddesi'nde sıcak asfalt ile onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, hava şartları ve altyapı çalışmaları dolayısıyla deforme olan yolların bakım ve onarımının yapıldığını ifade ederek, ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.