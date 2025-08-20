Pınarhisar Kaymakamı Okullarda İncelemelerde Bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Okullarda İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tadilatta olan İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları takip etti ve yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıkları inceledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okullarda incelemede bulundu.

Kaymakam Özderin, tadilatı devam eden İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını belirtti.

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için herkesin var gücüyle çalıştığını ifade eden Özderin, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yapılan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

