Pınarhisar Kaymakamı Okul Tadilatlarını İnceledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tadilat aşamasındaki okullarda incelemelerde bulunarak, eğitim kurumlarına önem verdiklerini belirtti. Özderin, okuldaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Özderin, Pınarhisar Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesinde yürütülen çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kamuran Şen'den bilgi alan Özderin, eğitim kurumlarına çok önem verdiklerini belirtti.

Özderin, okullardaki tadilatların en kısa sürede sona ermesini hedeflediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaret

Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

Özefsun, ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" teması kapsamında planlanan faaliyetler hakkında Karakaya'ya bilgi verdi.

Öğrencilere doğa sevgisini daha çok aşılamak istediklerini ifade eden Özefsun, yıl boyunca ormanların korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek istediklerini belirtti.

Karakaya da fidan dikimi ve orman temizliği gibi çeşitli etkinlerde işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
