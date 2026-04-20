Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile birlikte aile ziyaretlerine katıldı ve ailelerin isteklerini dinledi. Ayrıca Kırklareli'nde Okul Sporları Liselerarası Bocce Turnuvası düzenlendi, Vize Anadolu Lisesi erkek takımı il şampiyonu oldu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska, Dere Mahallesi Muhtarı Ernur Debre'yle iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini dinledi.

Okul Sporları Liselerarası Bocce Turnuvası yapıldı

Kırklareli'nde Okul Sporları Liselerarası Bocce Turnuvası yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, takımlar mücadele etti.

Vize Anadolu Lisesi erkek takımı, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu.

Şampiyon takım Kocaeli'nde düzenlenecek bölge müsabakalarında Kırklareli'ni temsil edecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
