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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ederken Kaynarca beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı. Ayrıca Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska'yla iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Yağmur ve şükür duası yapıldı

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şükür namazı kılındı.

Kaymakam Enver Özderin, konuşmasında, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını diledi.

Bölgede tarımının çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özderin, dolayısıyla yağmurun da büyük önem arz ettiğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Dokuzhöyük köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyüne 10 Haziran Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Sinanlı köyünde 09.00-15.00, Dokuzhöyük köyünde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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