Pınarhisar'da yağmur ve şükür duası yapıldı.

Tozaklı Köyü Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, şükür namazı kılındı.

Yağmur duasının ardından köy meydanında katılımcılara ikram yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, programda, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını diledi.

Suyun yaşam ve doğa için çok önemli olduğunu ifade eden Özderin, suyun doğru kullanılmasını istedi.

Özderin, programa katılanlara teşekkür etti.

"Nasreddin Hoca" gösterisi düzenlendi

Pınarhisar'da cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Ahmet İsmail Dağcı Camisi'nde çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda, çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinlikte halat çekme, çuval yarışı, deve-cüce gibi oyunlar oynandı.

Etkinliğe Kaymakam Enver Özderin, İlçe Vaizi Ahmet Kınay da katıldı.