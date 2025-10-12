Haberler

Pınarhisar'da Sabah Namazı Etkinliği Düzenlendi

Pınarhisar'da Vakıf Hicret Camisi'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği, sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okunması ve sohbetlerle gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, etkinliğin her hafta farklı camilerde sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Lüleburgaz'da market denetimleri de devam ediyor.

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okunarak, tesbihat yapıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, namazın ardından vaaz verdi, ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliği her hafta düzenlediklerini belirten Uluçınar, "Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Marketler denetlendi

Lüleburgaz'da market denetimleri devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Gıda ürünlerinin muhafaza ve hijyen koşullarının kontrollerini sağlayan ekipler, ayrıca üretim alanlarını da inceledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
