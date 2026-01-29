Haberler

Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, İslambeyli Köyü Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilip, gündem maddeleri görüşüldü.

Özderin, köylere yapılan hizmetleri çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

