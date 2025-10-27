Haberler

Pınarhisar'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında, köylere ulaştırılan hizmetler ve altyapı projeleri değerlendirildi. Kaymakam Enver Özderin, muhtarların devlet ile halk arasındaki önemli köprü vazifesini vurguladı.

Pınarhisar Kaymakamlığınca muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi. Muhtarlar da devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Muhtarların, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını daha yakından görebildiğini ifade eden Özderin, muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesinde olduğunu söyledi.

Yol yapım çalışması

Kırklareli'nde yol yapım çalışması devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi, Karahıdır Mahallesi 6. Sokak'ta yol yapım çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Derya Bulut da ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Bulut, yolun trafiğe açılmasıyla şehir merkezinde araç trafiğinin azalacağını belirtti.


