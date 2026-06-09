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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 'Bir Kitap Bir Dünya Projesi' kapsamında ilkokul öğrencileriyle 40 dakika kitap okudu. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisinin açılışına katılarak kursiyerlerin ürünlerini inceledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, İlçe Kaymakamlığınca yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Pınarhisar İbrahim Dalkılıç İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, okul kütüphanesinde öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

Pınarhisar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezindeki açılış törenine, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş ile protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Özderin ile beraberindekiler serginin açılışını gerçekleştirip, kursiyerler tarafından üretilen ürünleri inceledi.

Hayat boyu öğrenmenin bireyin yaşamı boyunca devam eden bir gelişim süreci olduğunu ifade eden Özderin, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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