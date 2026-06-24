Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar'da 2025-2026 eğitim yılı sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı. Ayrıca Kırklareli Tarım Müdürlüğü ekipleri arpa ve buğday hasadında dane kayıplarını önlemek için kontrollerini sürdürüyor.

Pınarhisar'da 2025-2026 eğitim-öğretim yıl sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda, okullarda yürütülen projeler, öğrencilerin eğitim durumları ve başarılarının görüşüldü.

Hasat kontrol çalışmaları sürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği arpa ve buğdayı inceliyor.

Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri de bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber