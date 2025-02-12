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Pınarhisar'da Askeri Bando Konseri Düzenlendi

Pınarhisar'da Askeri Bando Konseri Düzenlendi
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Pınarhisar'da, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın düzenlediği konserde çeşitli marşlar ve türküler seslendirildi. Belediye Başkanı İhsan Talay, etkinliği duygusal bulduğunu belirtti.

Pınarhisar ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi.

Pınarhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde bando çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, güzel bir konser izlediklerini, seslendirilen marşlar ile zaman zaman duygulandıklarını belirtti.

Talay, bando ekibine ve konsere katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Konsere ilçe kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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