Pınarhisar'da Asayiş Denetimleri ve Kaldırım Çalışmaları

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerine katıldı. Sürücülere hız yapmamaları ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı. Ayrıca, Pınarhisar'da yaya güvenliği için kaldırım düzenleme çalışmaları başladı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş denetimlerine katıldı.

Kaymakam Balaban, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Kıyıköy beldesinde oluşturulan asayiş denetim noktasını ziyaret etti.

Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet eden Balaban, sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.

Balaban ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Kaldırım düzenleme çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme ve yapım çalışmaları başladı.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nde beton kaldırım yapım işlemlerini yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yaya güvenliği açısından kaldırımların çok önemli olduğunu ifade eden Talay, ekiplerin bu yönde özveriyle çalıştığını kaydetti.

Talay, ayrıca beton kaldırımlara baskı uygulaması da yaparak modern bir görünüm kazandırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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