Pikap Seyyar Satıcıya Çarptı: Bir Yaralı

Silivri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir pikap, yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıya çarptı. Kazada seyyar satıcı hafif yaralandı.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıya çarptı. Kazada seyyar satıcı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZNG 86 plakalı pikap yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızlanan pikap kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen seyyar satıcının tedavisi olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle trafik çift yönlü olarak kapanırken, pikabın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

