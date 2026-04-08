İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Lübnan'a yönelik saldırılar hakkında görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran basınına göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durmasının, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının on şartından biri olduğunu belirterek, Fransa'nın Lübnan'daki önceki ateşkesin garantörlerinden biri olması hasebiyle rolünün önemli olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca ülkesinin ateşkes teklifini kabul ederek sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Macron ise, İran'ın serbest bıraktığı iki Fransız vatandaşı için Pezeşkiyan'a teşekkürlerini sunarak, ateşkes ilanının bölgede barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu kaydetti.