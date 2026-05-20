İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesini baskıyla teslim olmaya zorlamanın "yanılmasa" olduğunu söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu" belirtti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran, taahhütlerini tutarlı bir şekilde yerine getirmiş ve savaşı önleyebilecek her yolu aramıştır, bizim nezdimizde tüm yollar hala açıktır." dedi.

Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelerindeki ABD'nin tutumuna dair Pezeşkiyan, "İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, tamamen bir yanılsamadan ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir." değerlendirmesinde bulundu.