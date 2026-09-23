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Pezeşkiyan ile Zeydi, New York'ta ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Zeydi, New York'ta bir araya gelerek iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede anlaşmaların uygulanması ve ekonomik işbirliği konuşuldu; taraflar yabancı müdahalenin güvensizliği artırdığını vurguladı.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran basınına göre, Pezeşkiyan ve Zeydi, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Pezeşkiyan ile Zeydi, Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda mutabık kalırken, İran ile Irak arasında imzalanan anlaşmaların ve mutabakatların uygulanması konularını ele aldı.

Taraflar, ekonomik, ticari, enerji, ulaşım, altyapı ve diğer alanlarda her iki ülkenin de çıkarına fayda sağlayan hususlardan yararlanılması gerektiğinin altını çizerek, bölgeye yönelik yabancı müdahalesinin güvensizliği artırdığına dikkati çekti.

Kaynak: AA
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