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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücü hakkında kimseyle müzakere yapmayacaklarını belirtti. Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, savunma silahlarının olmaması halinde ülkenin Gazze gibi yerle bir edileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin füze programına ilişkin konuların mutabakat zaptında yer almadığını ve hiçbir zaman da tartışma konusu olmayacağını Pezeşkiyan, "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız. Eğer savunma silahlarımız olmasaydı düşman aynı Gazze gibi ülkeyi yerle bir ederdi." diye konuştu.

İran-Pakistan ilişkilerinin daha ileri düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, iki ülkenin ortak işbirliğiyle bölgede örnek bir kardeşlik modeli inşa edebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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