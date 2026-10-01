Haberler

Pezeşkiyan ABD'nin İran'ı 3 kez hedef aldığını, diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin varılan mutabakata rağmen İran'ı 3 kez hedef aldığını belirterek, buna karşın diyalogdan asla kaçınmayacaklarını söyledi. Pezeşkiyan, Washington'ın saldırı ve suikastlarla İran'ı diz çöktürme hayalinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin varılan mutabakata rağmen İran'ı 3 kez hedef aldığını belirterek, buna karşın diyalogdan asla kaçınmayacaklarını, Washington'ın saldırı ve suikastlarla İran'ı diz çöktürme hayalinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir toplantıda arabulucular yoluyla ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pezeşkiyan, halkın haklarını gururla savunduklarını ifade ederek, "ABD mutabakatı imzalamış olmasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef almış olsa da diyalogdan asla kaçınmadık ve kaçınmayacağız." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'ı yok etmeyi amaçladığını söyleyen Pezeşkiyan, topyekün bir direnişle karşılaşınca hesaplarının suya düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin saldırı ve suikastlarla İran'ı diz çöktürme hayalinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kazada rapor tersine döndü! Sürücü asli kusurlu çıktı

İlk raporda anne suçlanmıştı! Adli Tıp tam tersini söyledi
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok

"Fon kriziyle ilgili komisyon kurulsun" çağrısına MHP'li isimden yanıt
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?

Olay ona da sıçradı! Beklenen açıklamayı gece yarısı yaptı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni