Petshop açıklamasıyla tepki çeken Kasaplar Federasyonu Başkanı geri adım attı: Yanlış anlaşıldım

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Bu düzenlemenin ardından dün de petshoplarla ilgili yeni bir karar daha alındı. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı.

FEDERASYON BAŞKANI'NIN SÖZLERİ EN AZ KARAR KADAR TARTIŞMA YARATTI

Alınan karar kadar Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın sözleri de tartışmaya neden oldu. Yardımcı, kendi alanlarının hayvanlar olduğunu belirterek, "Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı. İşletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın" diye konuştu. Petshoplarda hayvan satışını yasaklayan kararı da eleştiren Yardımcı, "Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA BU KADAR SAÇMA BİR KARAR GÖRMEDİM"

Karar hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona, "trajik" yorumunu yaptığı açıklamaya ilişkin, "Hayatımda bu kadar saçma bir karar ve düşünce görmedim, yaşamadım, düşünemiyorum. Son derece saçma akılalmaz bir karar" dedi. 2004'te çıkan Hayvanları Koruma Yasası'yla bu konularla ilgili görev ve yetkinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildiğini anımsatan Rona, "Nereye bakarsanız olacak şey değil. Kasap cansız hayvanla ilgilenir, kediyle, köpekle, kuşla, canlı hayvanla ne alakası var? Her türlü saçma karar alınıyor da petshopları Kasaplar Odası'na bağlamak kimsenin aklına gelmez. Kasaba kadar bu işi yapacak merci mi yok? Bakanlık görevini neden yapmıyor" ifadelerini kullandı. Rona, genelge ile ilgili bakanlığa başvuruda bulunacaklarını ve karardan vazgeçilmesi için mücadele yürüteceklerini kaydetti.

GERİ ADIM ATTI: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Sözleri sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olan Osman Yardımcı, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, yanlış anlaşıldığını söyledi. "Özrümü ifade etmek istiyorum" diyen Yardımcı, "5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre NACE kodları var. Meslekle ilgili oda olmadığı zaman NACE kodu yem satan petshopları fırıncılara, canlı hayvan satanları da kasaplara yolluyor. Benim odama kayıtlı sekiz petshop var" diye konuştu.

Yardımcı, oda olarak denetim ve yaptırım yetkilerinin olmadığını belirterek, "Petshop odası olmadığı için en azından resmi kayıt altına alınması için odalarımız bu konuda yardımcı oluyor. Yoksa bizim hizmetimizle petshopların can dostlara verdiği hizmet birbirinden tamamen farklı" ifadelerini kullandı. Yardımcı, "Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmalı" dedi.