Peter Magyar:  Orban ile Bağlantılı Oligarklar Uzak Ülkelere On Milyarlarca Forint Aktarıyor

(ANKARA) - Macaristan'da seçimleri kazanan TISZA Partisi lideri Peter Magyar, Viktor Orban bağlantılı oligarkların yurt dışına yüksek tutarlı para transferleri yaptığını iddia etti. Magyar, Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi'ne çağrıda bulunarak "çalınan fonların derhal dondurulmasını" istedi.

Macaristan'da 12 Nisan seçimlerinin ardından hükümeti kurması beklenen TISZA Partisi lideri Peter Magyar, Orban dönemine yakın isimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orban ile bağlantılı oligarklar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve diğer uzak ülkelere on milyarlarca forint aktarıyor. Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi'nin (NAV), bankalardan gelen raporlara dayanarak, kara para aklama şüphesiyle Antal Rogán'ın çevresiyle bağlantılı birkaç yüksek tutarlı transferi askıya aldığını biliyorum. NAV yönetimine, bu çalınan fonları derhal dondurması çağrısında bulunuyorum."

Bir kez daha Başsavcı, Ulusal Polis Şefi ve NAV başkanına, Macar halkına binlerce milyar forint zarar veren suçluları gözaltına almaları ve TISZA hükümeti kurulmadan önce, şu anda iade edilmesinin mümkün olmadığı ülkelere kaçmalarına izin vermemeleri çağrısında bulunuyorum. Ayrıca, Orbán ile bağlantılı oligarkların, Rogán ile bağlantılı propaganda amiral gemisi Lounge Event Kft. dahil olmak üzere, TV2 ve diğer medya kuruluşlarını piyasa fiyatının altında satmaya başladığının da farkındayım.

Sorumlu yerli ve yabancı yatırımcıları, mafya ile bağlantılı varlıkları satın almaktan kaçınmaya çağırıyorum; aksi takdirde, kendilerini Ulusal Varlık Geri Kazanım ve Koruma Ofisi ile karşı karşıya bulabilirler. Ayrıca, birkaç oligark ailesinin ülkeyi çoktan terk ettiği ve Mészáros ailesinin önümüzdeki günlerde Dubai'ye gitmesinin beklendiği bilgisi de bana ulaştı. Raporlara göre, birkaç nüfuzlu oligark ailesi çocuklarını okuldan aldı ve güvenilir güvenlik personeli ayarlıyor."

Kaynak: ANKA