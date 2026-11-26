Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya maddi desteği sürdürme niyetinde olduğunu belirterek "Bu, barış süreci için pek iyi olmayacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Putin'in Trump ile ilişkileri oldukça iş odaklı, pragmatik ve hatta dostanedir. Bu gerçekten böyle. Bu, en karmaşık sorunları ele alabilmelerini sağlıyor. Aralarında çok sayıda görüş ayrılığı bulunmasına rağmen, liderlerin bakış açılarının örtüştüğü belirli hususlar da var." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın "Rusya'nın, Ukrayna krizinin genişlemesine izin vermemesi gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Burada Kiev yönetiminin çatışma alanını genişletme girişimleri söz konusudur. Kiev yönetiminin Akdeniz ve Baltık Denizi'nde terör faaliyetlerini yürüttüğünü görüyoruz. Bu, NATO dahil kıyıdaki ülkelerin endişelenmesine neden oluyor. Kimse çatışma alanının genişlemesini istemiyor. Kiev yönetimi, potansiyel olarak son derece tehlikeli eylemlerde bulunuyor."

"AB'nin Ukrayna'ya ayıracağı para barış için olmayacak"

AB'nin Ukrayna'ya maddi desteğini sürdürme niyetinde olduğunu dile getiren Peskov, bunun savaşın devam etmesi için yapıldığını belirtti.

Peskov, "Bu, barış için ayrılan para olmayacak. Fransa, İtalya ve Almanya vatandaşlarının cebinde daha az para kalacak. Bu, barış süreci için pek iyi olmayacak. Avrupalıların desteklediği ve kışkırttığı Kiev yönetimi, barış konusunda isteksiz ve başta Ukrayna vatandaşları olmak üzere Avrupa vatandaşlarının çıkarlarına zarar verecek şekilde savaşı sürdürme niyetinde." diye konuştu.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerde sağlanan büyük çaplı esir takasının yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını anımsatan Peskov, bu konudaki hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini kaydetti.

Kaynak: AA