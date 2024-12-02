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Peşaver'de Nostaljik ve Klasik Otomobil Fuarı Düzenlendi

Peşaver'de Nostaljik ve Klasik Otomobil Fuarı Düzenlendi
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Pakistan'ın Peşaver kentinde 1935 ile 1980 yılları arasında üretilmiş 50'den fazla nostaljik otomobilin sergilendiği fuarda, ziyaretçiler bu klasik araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

PEŞAVER, 2 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen nostaljik ve klasik otomobil fuarında 1935 ile 1980 yılları arasında üretilmiş 50'den fazla otomobil sergilendi.

Nostaljik arabaları yakından görme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, gezinti esnasında bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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