Pes'ten, CHP'ye Yönelik "Mutlak Butlan" Değerlendirmesi: Türkiye'de Tanık Olduğumuz Şey Tehlikeli Bir Otoriter Tırmanıştır

Avrupa Sosyalist Partisi (PES), CHP'nin kurultayının iptali ve sonrasındaki gelişmeleri 'tehlikeli otoriter tırmanış' olarak nitelendirerek, CHP ve Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

(ANKARA)- Avrupa Sosyalist Partisi (PES), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve ardından yaşanan gelişmeleri, "Tehlikeli otoriter tırmanış" olarak nitelendirerek, "CHP'nin, Özgür Özel'in ve özgürlüğü, adaleti ve demokrasiyi savunan tüm demokratik güçlerin yanındayız" dedi.

Avrupa Sosyalist Partisi (PES), CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. PES'in açıklaması şöyle:

" Türkiye'de tanık olduğumuz şey tehlikeli bir otoriter tırmanıştır. Protestocuların bastırılması, muhalefete yönelik saldırılar ve demokratik kurumlara yönelik artan baskı göz ardı edilemez. CHP'nin, Özgür Özel'in ve özgürlüğü, adaleti ve demokrasiyi savunan tüm demokratik güçlerin yanındayız."

