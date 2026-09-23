Pervin Buldan Van'da Barış Anneleriyle görüştü, sesi büyütmek sorumluluğumuzdur dedi

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Van'da Barış Anneleriyle görüştüklerini belirterek "Yıllardır acının en ağırını taşıyan, buna rağmen barıştan ve yaşamdan vazgeçmeyen kadınların sözü bizim için yol göstericidir. Barış Annelerinin ısrarı, halkların ortak umududur. Bu sesi büyütmek, barışı kalıcı kılmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Van'da Barış Anneleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Paylaşımda, "Yıllardır acının en ağırını taşıyan, buna rağmen barıştan ve yaşamdan vazgeçmeyen kadınların sözü bizim için yol göstericidir. Barış Annelerinin ısrarı, halkların ortak umududur. Bu sesi büyütmek, barışı kalıcı kılmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA