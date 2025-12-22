Haberler

Dem Parti İmralı Heyeti, CHP'yi Ziyaret Etti... Pervin Buldan: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yapıcı Rolüne Büyük Bir Önem Veriyoruz"

Güncelleme:
DEM Parti Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Kürt sorununun çözümü için müzakere ve diyalog çağrısında bulundu. Barış için tüm siyasilerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdiler.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri olarak, siyasi parti ziyaretleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihsel bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, siyasi parti ziyaretleri kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Özel'e ziyarette, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından konuşan DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını önemle çizmek isterim. Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihsel bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur diye ifade etmek istiyorum. Barış elbette ki Türkiye'ye yakışan bir şey. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık bu ülkede. Bu coğrafyada çokça kan aktı, anneler ağladı, gencecik bedenler toprağın altına girdi. Dolayısıyla bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin artık gövdesini taşın altına koyma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu meselede emeği geçen herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Barış hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir diye bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Bu görüşmeyi gerçekten çok önemsediğimizin altını çizmek istiyorum."

"Bir kez daha gördük ki CHP bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor"

Buldan'dan sonra konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmenin çok önemli olduğunu belirterek, CHP'nin süreçteki rolüne dikkati çekti. Sürecin ruhunun "münazara değil, müzakere" olduğunu söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Bu sürecin çok boyutlu ve zorlu olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Farklı yaklaşımlar, karşılıklı eleştiriler süreç içinde ortaya çıkabilir. Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil, müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Münazara, birbirine alt etme ve kendini haklı çıkarma anlayışıdır; müzakere ise birbirini dinleme, diyalog ile ilerleme sanatıdır. Bizler de bugün müzakerenin çok değerli bir örneğini birlikte yaşadık. Kaygıları, eleştirileri, itirazlara karşılıklı birbirimizle paylaştık. Ama bir konuda da mutabıkız: süreç müzakereyle, diyalogla, karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bu konuda da siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayati önemlidir. Bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun da önümüze barışın ve demokrasinin yolunu gerçekten sonuna kadar açacağına inanıyoruz."

