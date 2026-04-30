Haberler

Peru'da Suçla Mücadele Amacıyla Olağanüstü Hal Süresi Uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LİMA, 30 Nisan (Xinhua) -- Peru hükümeti, başkent Lima'nın metropol bölgesinde ve komşu Callao eyaletinde uygulanan olağanüstü hali, başkenti etkileyen suç ve şiddet olaylarıyla mücadele amacıyla 60 gün süreyle uzattı.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre karar, Devlet Başkanı Jose Balcazar ve kabine üyelerinin imzasını taşıyan bir başkanlık kararnamesiyle alındı.

Kararname uyarınca Peru Ulusal Polisi, 60 gün daha kamu düzeninin sağlanmasında ordunun desteğini almaya devam edecek. Bu çerçevede suç oranlarının yoğunlaştığı bölgeleri belirlemek üzere istatistiksel analizlere ve yüksek riskli alan haritalarına dayanan bir güvenlik stratejisi kullanılacak.

Açıklamada, "Bu süreçte konut dokunulmazlığı, seyahat özgürlüğü, toplantı özgürlüğü ile kişisel özgürlük ve güvenlik haklarının kullanımı kısıtlanabilecek ya da askıya alınabilecek" ifadelerine yer verildi.

Özel haber radyo istasyonu Radio Programas del Peru'nun salı günü bildirdiğine göre, Peru Ulusal Polisi yayımladığı raporda Lima ve Callao'da 2026'nın ilk dört ayında gasp vakalarının yüzde 43 azaldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

