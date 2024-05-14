Üye Girişi
Haberler

Peru'da Otobüs Kazası: 13 Ölü, 18 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Başkent Lima'dan hareket eden otobüs, Ayacucho kentinde Apacheta-Via Los Libertadores otoyolunda devrildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Peru basınına göre, başkent Lima'dan hareket eden otobüs, Ayacucho kentinde Apacheta-Via Los Libertadores otoyolunda devrildi.

Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Amerika Ulaşım Acil Durum Kaza Dünya Güncel Haberler

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title