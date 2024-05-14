Peru'da Otobüs Kazası: 13 Ölü, 18 Yaralı
Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Başkent Lima'dan hareket eden otobüs, Ayacucho kentinde Apacheta-Via Los Libertadores otoyolunda devrildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Peru basınına göre, başkent Lima'dan hareket eden otobüs, Ayacucho kentinde Apacheta-Via Los Libertadores otoyolunda devrildi.
Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.