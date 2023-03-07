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Peru'da nehrin karşısına geçmeye çalışan 5 asker boğuldu

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Peru'da nehrin karşısına geçmeye çalışan 5 asker boğuldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da Llave Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 5 asker boğuldu, 1 asker kayboldu.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Llave Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 5 asker boğuldu, 1 asker kayboldu.

Ulusal basında çıkan habere göre, El Collao eyaletine bağlı Juli kasabasındaki nehirden karşıya geçmek isteyen 50 askerden bazıları akıntıya kapıldı.

Dengesini kaybedip nehre düşen 5 asker boğuldu, 1 asker ise kayboldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Askerlerin ülkede bir süredir hükümet karşıtı protestolar düzenleyen eylemcilere müdahale etmek için bölgede bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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