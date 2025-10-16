Haberler

Peru'da Hükümet Karşıtı Protestolar: 1 Ölü, 102 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin azledilmesinin ardından düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Göstericiler, yeni kabineyi ve artan şiddeti protesto etti.

Peru'da, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin görevinden azledilmesinin ardından düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 78'i polis 102 kişi yaralandı.

Peru basınına göre, başkent Lima'nın merkezinde toplanan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Jose Jeri'nin yeni kabinesini ve ülkede artan şiddet olaylarını protesto etti.

Kongre binasının dışında kurulan güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda bir protestocu yaşamını yitirdi, 78'i polis 102 kişi yaralandı.

Peru'nun yeni Devlet Başkanı Jeri, olaylardan şiddet yanlısı grupları sorumlu tutarak yargının gereğini yapacağını söyledi.

Basına açıklamalarda bulunan göstericilerden Amanda Meza, organize suç örgütlerinin gasp ve cinayet olayları nedeniyle kalabalığın toplandığını, devletin ise bu sorunu çözmek için hiçbir irade ortaya koyamadığını söyledi.

Peru'da geçen aylarda da ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan gasp, hırsızlık ve çetelerin neden olduğu şiddeti protesto etmek için binlerce kişi meydanlara inmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki kabusu bitti

3 maçlık kabus sona erdi
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.