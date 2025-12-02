Peru'da Heyelan, 12 Can Aldı

LİMA, 2 Aralık (Xinhua) -- Peru'nun Coronel Portillo eyaletindeki Iparia Limanı'nı vuran heyelan sonucu bir teknenin batması, bir diğerininse ağır hasar alması nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 30 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel basının ülkenin doğu-orta kesiminde bulunan Ucayali bölgesi polis yetkililerine dayandırdığı haberlere göre pazartesi günü saat 05.00 civarında limandaki binme alanını vuran heyelan limanda demirli iki tekneyi etkiledi.

Rapido Oriente isimli tekne tamamen suya gömülürken, yolcu teknesi Deo Rigo ise ağır hasar gördü. Pucallpa kentinden yerli toplulukların yaşadığı bölgelere doğru gitmekte olan Deo Rigo isimli teknenin, heyelan sırasında yolcularını indirmekte olduğu belirtildi.

Colonia Caco, Curiaca ve Caco Macaya gibi nehir çevresinde yaşayan topluluklardan, aralarında çocukların da bulunduğu yolculara yönelik arama çalışmaları devam ederken, yaralılar Iparia Sağlık Merkezi'nde tedavi altına alındı.