Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
Güncelleme:
Peru Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine geçirilen José Jeri'yi görevden aldı. Söz konusu karara devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gizli görüşmeler ve kamu görevlileriyle ilgili usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterildi. Jeri, 2016'dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı oldu.

  • Peru Kongresi, geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi 75 kabul, 24 ret ve 3 çekimser oyla görevden aldı.
  • Jeri'nin görevden alınmasına, Çinli iş insanlarıyla yarı gizli görüşmeler ve kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterildi.
  • Jeri, 2016'dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı oldu.

Peru Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi görevden aldı.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANINI GÖREVDEN ALDILAR

Başkent Lima'daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, 75 kabul, 24 ret ve 3 çekimser oyla sağ görüşlü Jeri görevden alındı.

GİZLİ GÖRÜŞMELER VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Peru basınına göre, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterildi.

Kongre'de çoğunluğa sahip muhafazakar partiler, başlangıçta destekledikleri Jeri'den, hakkında açılan soruşturmaların tepki toplaması üzerine desteğini çekti.

10 YILDAN GÖREVDEN ALINAN 8'İNCİ DEVLET BAŞKANI

Kongre'nin seçime 2 ay kala bu kararı almasıyla Jeri, 2016'dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı olarak kayıtlara geçti.

Peru Kongresi, bugün Meclis'e başkanlık edecek yeni bir milletvekili seçecek. Seçilecek kişi 28 Temmuz'a kadar devlet başkanlığı görevini vekaleten üstlenecek. Kongre, en son yaptığı oylamada eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle 10 Ekim 2025'te görevden azletmişti.

