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Peru'da dang humması vakalarında artış nedeniyle 13 bölgede acil durum ilan edildi

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Peru'da dang humması vakalarında artış nedeniyle 13 bölgede acil durum ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakalarında artış nedeniyle 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakalarında artış nedeniyle 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edildi.

Peru basınında çıkan habere göre, hükümet ülkenin kuzey, orta ve güneydoğusundaki 13 bölgesinde 90 günlüğüne sağlıkta acil durum ilan etti.

Ulusal Hastalık Epidemiyolojisi, Önleme ve Kontrol Merkezi, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 585 dang vakasının görüldüğünü, hastalık kaynaklı 16 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 2022'nin aynı döneminde ise 6 bin 741 vakanın tespit edildiğini ancak bu yılki rakamın endişe verici seviyeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, ölümlerin ve vakaların daha da artması halinde dang hummasının 10 milyon nüfuslu Lima'ya yayılma riskinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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