Peru'da alışveriş merkezinin çatısı çöktü! 3 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı.

PERU'DA FACİA YAŞANDI

Peru'nın Trujillo kentindeki Real Plaza alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yetkisi Gelqui Gomez yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını belirtti.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Çatının çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam ediyor.