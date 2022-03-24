Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu

Müzedeki balina fosili

Fosil üzerinde çalışan paleontolog

Paleontolog Rodolfo Salas ile röportaj

LİMA - Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergileniyor.