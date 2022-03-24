Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu
AA - Klebher Vasquez - Güncel
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Müzedeki balina fosili Fosil üzerinde çalışan paleontolog Paleontolog Rodolfo Salas ile röportajLİMA - Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergileniyor.
Müzedeki balina fosili
Fosil üzerinde çalışan paleontolog
Paleontolog Rodolfo Salas ile röportaj
LİMA - Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergileniyor.