Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu - Haberler

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Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu

AA - Klebher Vasquez - Güncel
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Müzedeki balina fosili Fosil üzerinde çalışan paleontolog Paleontolog Rodolfo Salas ile röportajLİMA - Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergileniyor.

Müzedeki balina fosili

Fosil üzerinde çalışan paleontolog

Paleontolog Rodolfo Salas ile röportaj

LİMA - Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergileniyor.

Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu

Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu

Peru'da 36 milyon yıllık balina fosili bulundu

AA / Klebher Vasquez - Güncel

Röportaj, Fosil, Lima, Peru, Güncel, Haberler

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