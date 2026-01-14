Peru'nun Ankara Büyükelçisi de Las Casas, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz, Anadolu Ajansının (AA) 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi de Las Casas, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

De Las Casas, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçerek, fotoğrafın Gazzeli çocukların yiyecek ve özgürlük için verdiği mücadeleyi gösterdiğini belirtti.

"Portre" özel kategorisinde, Daniel Cardenas'ın "Vakur" fotoğrafını oylayan de Las Casas, fotoğrafın Meksika kültürünü yansıttığını söyledi.

"Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli balo" isimli fotoğrafını tercih eden de Las Casas, seçtiği karenin, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan baskıyı tasvir ettiği değerlendirmesinde bulundu.

De Las Casas, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayarak, "Fotoğraftaki 'Soykırımı Durdurun' ifadesi, yaşanan soykırımı önlemek için bir şeyler yapmamız gerektiği anlamında tüm insanlara yönelik güçlü bir mesajdır." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" adlı fotoğrafını tercih eden de Las Casas, kedilerin Türkiye'nin sembolü olmasını çok sevdiğini ifade etti.

De Las Casas, "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Çocuklar her zaman mutlu olmanın bir yolunu bulurlar." diye konuştu.

"Yılın Kareleri"nde yer alan fotoğrafların "özel anları" yakaladığını dile getiren de Las Casas, "Bu fotoğraflar olayları başka bir açıdan görmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması 31 Ocak'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.