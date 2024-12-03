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Perşembe Yaylası'nda Kışın Kar Güzelliği

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Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, kış mevsiminde karla kaplı manzarasıyla doğaseverleri büyülüyor. Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekimleri için eşsiz bir destinasyon olan yayla, ziyaretçilerine huzur dolu anlar sunuyor.

Perşembe Yaylası'nda kar güzelliği

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde yer alan ve bin 500 rakımıyla doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Perşembe Yaylası, kış mevsiminde karla örtülü manzarasıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Özellikle kıvrımlarıyla ünlü menderesler, beyaz örtüyle bambaşka bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini büyülüyor.

Doğal yapısıyla yılın her döneminde ilgi çeken yayla, kış aylarında kar tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir destinasyon haline geliyor. Mendereslerin oluşturduğu etkileyici manzara, doğanın adeta bir ressam gibi fırça darbeleriyle çizdiği bir tabloyu andırıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, karın sessizliği ve huzuruyla buluşurken, aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekimleriyle unutulmaz anılar biriktiriyor. Kışın sakinliğiyle huzur bulmak isteyenler için Aybastı Perşembe Yaylası, kar güzelliğiyle eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Perşembe Yaylası'na ziyarete gelenlerden Atilla Akgöz, "Güzel bir gün karın bu şekilde yağmasından sonra çıkan güneşi değerlendirelim dedik. Arkadaşlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz perşembe yaylamızda. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan yayla, kış mevsiminde de doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenleri bekliyor. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için Perşembe Yaylası, dört mevsim sunduğu farklı güzellikleriyle keşfedilmeyi hak ediyor.

Perşembe Yaylası'nda Kışın Kar Güzelliği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ ŞEN - Güncel
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