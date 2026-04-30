Perşembe, Korgan, Aybastı Sakinleri Maden Karşıtı Mitinge Hazırlanıyor: Bugün Ses Çıkarmazsak; Bereketli Topraklarımızdan Geriye Sadece Ölüm Kalır

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – Ordu'da Aybastı, Perşembe ve Korgan sakinleri madenciliğe karşı 8 Mayıs 2026 tarihinde düzenleyecekleri eyleme çağrı yaptı. Ortak açıklamada, "Bugün susarsak yarın çocuklarımız susuz kalır. Bugün ses çıkarmazsak bereketli topraklarımızdan geriye sadece ölüm kalır. Bu nedenle toprağımıza, suyumuza, yaylalarımıza sahip çıkmak için hukuki ve meşru zeminde mücadelemizi sürdürmeye, hep birlikte direnmeye çağırıyoruz" denildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası ile Korgan Yaylası arasında yer alan Turnalık Obası'nda yürütülmek istenen maden sondaj çalışmaları, daha önce bölge halkının tepkisi ve açtığı davalar sonucunda durdurulmuştu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu süreçte yurttaşlar hem sahada hem de hukuki zeminde mücadele yürüttü. Ancak, yargı süreci devam ederken maden şirketi bölgede faaliyetlerini yeniden başlattı.

Taşzemin İnşaat Madencilik tarafından yürütülen çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte bölgeye geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, yaylaya çıkan yolları kontrol altına alarak sivil halkın ve basın mensuplarının alana girişini engelledi. İş makinelerinin yaylaya çıkarıldığını gören vatandaşların bölgeye gitme talepleri de geri çevrildi. Alana ulaşmak isteyen gazeteciler ise içeri alınmadı.

Bölge halkı, yayla ve çevresindeki doğal yaşam alanlarının ciddi tehdit altında olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Özellikle su kaynakları, mera alanları ve yayla ekosisteminin zarar göreceği endişesi dile getirildi. Öte yandan, 8 Mayıs'ta yapılacak mahkeme keşfi öncesinde maden faaliyetlerinin yeniden başlatılması, halkın tepkisini daha da artırdı.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Korgan–Aybastı–Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV) ve Korgan–Aybastı–Kabataş Platformu ortak açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bizim mücadelemiz bir ağacın, bir derenin, bir yaylanın ötesindedir. Bu mücadele gelecek kuşaklara onurlu bir yaşam bırakma mücadelesidir. On sekiz aydır süren bu haklı mücadele emeğin, sabrın ve kararlılığın mücadelesidir. Mahkeme sürecinin devam ettiği bu süreçte, alınan keşif kararıyla en kritik aşamaya gelinmiştir."

Bugün susarsak yarın çocuklarımız susuz kalır. Bugün ses çıkarmazsak bereketli topraklarımızdan geriye sadece ölüm kalır. Bu nedenle toprağımıza, suyumuza, yaylalarımıza sahip çıkmak için hukuki ve meşru zeminde mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 Mayıs 2026 Cuma saat 09.00'da Kümbet Düzü'nde toplanarak, Çobantepesi'nde yapılacak mahkeme keşfini yerinde takip edeceğiz. Tüm duyarlı halkımızı, bu onurlu mücadeleye tanıklık etmeye ve birlikte durmaya direnmeye davet ediyoruz. Susmak kabullenmektir. Vahşi madenciliğe hayır. Bir olacağız, bin olacağız, birlikte direneceğiz. Biz biriz, beraberiz."

Kaynak: ANKA